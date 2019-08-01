Видео: в администрации Выборгского района прошло очередное совещание оргкомитета по празднованию Дня города

Вел заседание первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович.

Вчера, 31 июля, в администрации Выборгского района состоялось очередное совещание оргкомитета по празднованию Дня города. Участие в нем приняли представители профильных комитетов, а также УМВД, МЧС, здравоохранения.



Вел заседание первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович. Главы отметили, что в День города для детей будут организованы интерактивные программы, развлекательные аттракционы. Также планируется участие в концертной программе звездных артистов: Светланы Сургановой, Миши Романова и Макса Барских.

В День города для наших маленьких жителей все муниципальные аттракционы в парке Ленина будут работать бесплатно. Кроме того, достигнута договоренность с приезжими предпринимателями, что стоимость других развлекательных аттракционов не превысит 150 рублей. сообщил первый заместитель главы администрации Владимир Рошкович

Видео: Piter.TV