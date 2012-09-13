Видео: в Воронеже на мосту через ВОГРЭС перевернулась иномарка

В России продолжается "день жестянщика", связанный с наледью на дорогах. На этот раз ДТП-перевертыш произошло в Воронеже на знаменитом "ВОГРЭСовском мосту".

Воронеж, как и другие города России, страдает от резкого похолодания и обледенения дорог. Сегодня, 2 ноября, утром в этом городе произошло эффектное ДТП-перевертыш. Как сообщают очевидцы, на ВОГРЭСовском мосту перевернулась дорогая белая иномарка. Машину занесло на высокой скорости, и она оказалась на крыше. Свидетели уверяют, что автомобиль даже проехал еще несколько метров в таком положении.

В социальных сетях появились фотографии и видео с места аварии. Сам момент ДТП никто не снял, однако даже по этим кадрам можно восстановить картину событий. Видно, что машина лежит на крыше в крайней правой полосе. Она серьезно мешает передвижению других транспортных средств. В комментариях воронежцы связывают произошедшее с наледью на дороге. Информация о состоянии водителя и пассажиров белой иномарки в Интернете отсутствует.

Видео: социальные сети