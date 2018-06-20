Видео: в Выборгском отделении пенсионного фонда рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве

Изменения касаются порядка определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

Сегодня в Выборгском отделении Управления пенсионного фонда прошла пресс-конференция, в ходе которой начальник Управления Алла Свищ и заместитель начальника Управления Марина Кулакова рассказали об изменениях в пенсионном законодательстве.

Так, с 1 апреля 2019 года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума.

В 2019 году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма прожиточного минимума составляет 8846 руб. Если общий совокупный доход неработающего пенсионера ниже указанной суммы - ему устанавливается федеральная социальная доплата до прожиточного минимума (ФСД).

Ранее данная доплата была призвана довести доход пенсионера до прожиточного минимума. Пенсия изначально подлежала индексации, после чего определялась необходимая сумма доплаты. Сейчас, согласно новому механизму, размер ФСД рассчитывается без учета суммы индексации (индексация выплачивается сверх прожиточного минимума), которая с 1 января 2019 года составляет 7,05%.

Величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальная: чем ниже общее материальное обеспечение пенсионера, тем больше доплата.

Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получат неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию или пенсию по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена социальная доплата. Перерасчет будет производится автоматически и не требует обращения граждан в Пенсионный фонд.

Пример: Пенсионеру в 2018 году установлена пенсия в размере 8 000 рублей, а также ФСД в размере 726 рублей до прожиточного минимума пенсионера в регионе - 8 726 рублей (на 01.01.2018). В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 564 рубля, и составила 8 564 руб. Однако с учетом увеличения размер пенсии не стал выше установленного ПМП (прожиточного минимума пенсионера) в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей). Сумма ФСД составит 282 руб. Пенсионер в течение 2019 года будет получать пенсию и ФСД в размере 8 846 руб.

По закону, срок перерасчета ФСД установлен до 1 июля.

Видео: Piter.TV