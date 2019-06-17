Видео: в Выборге прошла военно-историческая реконструкция боев Выборгской наступательной операции 1944 года

В сражениях были задействованы советская и немецкая артиллерия, а также автомобили, грузовые машины и танки.

В минувшую субботу, пятнадцатого июня, в Выборге на Рыночной площади была проведена военно-историческая реконструкция сражений Выборгской наступательной операции 1944 года. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

В парке расположились порядка 20 исторических выставочных экспозиций, рассказывающих о Рабоче-Крестьянской Красной Армии времен Великой Отечественной войны. В импровизированном бою использовалась советская и вражеская артиллерия, автомобили, грузовики и танки.

Для жителей и гостей города организаторы также создали песенные мероприятия, на которых артисты исполняли музыкальные композиции военных времен. Также на протяжении всего дня в городе были бесплатно доступны военные выставки.

Организаторами мероприятия выступили администрация МО "Выборгский район" и ОО "Фаворит Выборг"

Видео: Piter.TV