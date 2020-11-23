Видео: в Выборге прошел конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район»

Наибольшее количество баллов набрали Ильдар Гилязов и Сергей Тищенков.

20 ноября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район". Пять участников проходили тестирование и индивидуальное собеседование.

В ходе конкурсной процедуры комиссия оценивала профессиональную подготовку претендентов, их стаж и опыт работы, степень соответствия типовым квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации муниципального района.

Кандидаты отвечали на вопросы по знанию Конституции РФ, Устава Ленинградской области, федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, муниципальной службы, форм планирования и др.

Конкурсная процедура прошла грамотно, четко, и я очень благодарен, что все члены комиссии профессионально, без предвзятости сделали свою работу. Каждому кандидату было задано 10 вопросов. Мы хотели понять, знают ли они нормативные документы, которые являются высшими, которые являются муниципальными или государственными. Олег Петров, председатель комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания Ленобласти

По словам Олега Петрова, кандидаты очень хорошо подготовились. Однако тем, кто не состоит на государственной и муниципальной службе, отвечать на вопросы, все же, было сложнее.

Показали высокий профессиональной уровень и набрали наибольшее количество баллов по итогам конкурса два кандидата: Ильдар Фагимович Гилязов - 990 баллов и Сергей Иванович Тищенков - 877 баллов".

24 ноября на заседании совета депутатов, выберут одного из предложенных конкурсной комиссией кандидатов на должность главы администрации МО "Выборгский район".



