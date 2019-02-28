Видео: в Выборге открылось производство питьевой воды с Выборгским замком на этикетке

В Выборге стартовало производство бутылированной артезианской воды с Выборгским замком на этикетке.

Производство питьевой артезианской воды с главной достопримечательностью города на этикетке стартовало в Выборге. Новую нишу для развития бизнеса нашло одно из старейших коммерческих предприятий города ООО "Квант". Скважина, а вместе с ней и линия розлива расположились неподалеку от гипермаркета "Карусель", на ул. Госпитальная.

По словам директора, к этому шагу компания готовилась более трех лет. Именно столько заняла подготовка и оформление всех необходимых лицензий и разрешений. Начиная с сегодняшнего дня компания планирует вывести производственную линию на её расчетную мощность и достичь показателя в 500 бутылок по 5 литров за час.

Готовую продукцию компании можно будет увидеть в магазинах Ленинградской области.

Видео: Piter.TV