Видео: в Доме молодежи Выборга стартовал фестиваль "Дни Корейской культуры"

Проводить фестиваль корейской культуры в Выборге приехал настоящий кореец.

В Доме молодежи Выборгского района стартовал фестиваль "Дни Корейской культуры". Для того, чтобы познакомить выборгских ребят со своей страной, на мероприятие был приглашен приехал студент из Кореи. Он рассказал ребятам о том, что сейчас популярно в далекой стране, а также провел мастер-классы и игры по произношению корейских слов.

Кроме того, посетители фестиваля смогли познакомиться с настоящей корейской кухней.

Целью фестиваля, который проводися уже не впервые является культурный обмен между странами.

С сожалением, организаторы отмечают, что на фестивале была представлена только культура Южной Кореи. Из-за изолированности от внешнего мира политического режима северной части разделенной страны, пригласить её представителей на подобные мероприятия не представляется возможным

Фестиваль продлится еще день, после чего желающие смогут записаться на бесплатные языковые курсы, которые проходят на базе Дома молодежи.

Видео: Piter.TV