Видео: швейцарский лыжник Андри Рагеттли показал свои смешные падения во время трюков

Ранее он опубликовал видео того, как с легкостью проходит не самую простую полосу препятствий. Множественные неуклюжие падения остались за кадром.

Двадцатилетний швейцарский лыжник Андри Рагеттли не перестает удивлять поклонников своей стойкостью, ловкостью и фантазией. Ранее спортсмен опубликовал видео в своем Instagram, где он играючи преодолевает смешную, но тем неменее сложную полосу препятствий.

На видео можно заметить, что он использует и элементы паркура, и брусья, и обычные скамейки. За все время прохождения препятствия (50 секунд) он ни разу не упал и качнулся. Но как оказалось, за кадром осталось много смешных и неловких падений. Теперь Андри Рагеттли опубликовал и свои самые неудачные попытки.

Фото и видео: .blick.ch