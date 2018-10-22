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Новости Лента новостей
22 октября, 16:05
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nastya960
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Видео: швейцарский лыжник Андри Рагеттли показал свои смешные падения во время трюков

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Ранее он опубликовал видео того, как с легкостью проходит не самую простую полосу препятствий. Множественные неуклюжие падения остались за кадром.

Двадцатилетний швейцарский лыжник Андри Рагеттли не перестает удивлять поклонников своей стойкостью, ловкостью и фантазией. Ранее спортсмен опубликовал видео в своем Instagram,  где он играючи преодолевает смешную, но тем неменее сложную полосу препятствий.

На видео можно заметить, что он использует и элементы паркура, и брусья, и обычные скамейки. За все время прохождения препятствия (50 секунд) он ни разу не упал и качнулся. Но как оказалось, за кадром осталось много смешных и неловких падений. Теперь Андри Рагеттли опубликовал и свои самые неудачные попытки. 

Фото и видео: .blick.ch

Теги: андри рагеттли , лыжник трюки
Категории: Лента новостей Мировые новости

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