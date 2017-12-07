Любовь зла: Совиный попугай попытался спариться с человеком

Попугай Сирокко влюбился в человека и попытался с ним спариться.

В сети стало набирать популярность видео снятое несколько лет назад. История совиного попугая по кличке Сирокко началась с того, что его спасли люди будучи раненным. Его забрали на лечение ветеринары. Пройдя полный курс реабилитации, совиного попугая выпустили на волю, и продолжили наблюдать за его поведением, чтобы избежать осложнений.

В результате, птица очень полюбила людей, что предприняла попытку спариться с человеком. Сирокко забрался на фотографа, снимающего кадры для документального фильма про попугая, и стал хлопать его крыльями. Таким образом, пернатый в самом деле надеялся совершить половой акт с мужчиной.

Видео: BBC

Фото: joinfo