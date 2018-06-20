Видео с дрона: Норвежец прошел над пропастью на высоте в 1000 метров

Видео опубликовано в Instagram экстремала из Норвегии.

По сети разлетелось видео с прогулкой на головокружительной высоте канатоходца.

Видео было опубликовано в Instagram экстремала из Норвегии. Эспен Хатлеског прошел по канату натянутому между утесами Кьераг в Норвегии на высоте 1000 метров. Видео было снято с беспилотника. На кадрах хорошо видно, над какой пропастью "гуляет" экстремал. Мужчина на канате сидел, лежал и шел от утеса к утесу.

Видео Эспен подписал "просто прогуливаюсь между скал Кьераг на высоте 1000 метров.

Фото и видео: Instagram.pilotviking