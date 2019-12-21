Видео: река у санатория в Сестрорецке загрязнена нефтепродуктами

Утки плавают прямо по местам загрязнения.

Возле санатория "Детские дюны" в Сестрорецке река Малая Сестра ощутима загрязнена нефтепродуктами. Об этом сообщил 21 декабря корреспондент Piter.tv.

Как токсичные вещества попали в воду - неизвестно. На кадрах зафиксировано, что утки плавают прямо по этим нефтяным пятнам.

Ранее в Сестрорецке произошло в ночь на 19 декабря произошло ужасное наводнение. Река Малая Сестра вышла из берегов из-за урагана. Как сообщили на пресс-конференции по итогам происшествия, сильный ветер с северо-запада забил льдом устье реки. Город заполонила мутная вода с льдинами и мусором. Больше всего пострадали пляж у санатория и парк "Дубны".

Видео: Piter.tv