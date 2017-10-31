Видео: подводная лодка "Великий Новгород" ударила "Калибрами" по боевикам в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные кадры недавнего ракетного удара по позициям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). На этот раз "Калибры" полетели в Сирию с борта подводной лодки.

Минобороны РФ продолжает серию точечных и невероятно успешных военных акций в Сирии. Сегодня, 31 октября, подводная лодка "Великий Новгород" выпустила 3 ракеты "Калибр" в сторону провинции Дейр-эз-Зор. Каждая из ракет поразила одну из важных целей в инфраструктуре ИГИЛ. Так, согласно отчету Минобороны, были полностью уничтожены укрепрайон с десятками боевиков, склад вооружения и пункты управления террористов. Ни одна из ракет не пролетела мимо цели.

На официальном Facebook министерства уже появилось видео с этой акции. Мы можем увидеть перемещение "Великого Новгорода" в Средиземном море, а также момент запуска ракет класса "Калибр".

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Видео: Минобороны РФ