Видео: петербуржцы занялись любовью в такси и попросили водителя выйти

В Петербурге водитель такси снял на видео неадекватное поведение озабоченных пассажиров.

В Петербурге влюбленная пара попыталась заняться сексом в такси на глазах у водителя. Шофер снял происходящее на регистратор и выложил в Сеть. Видео уже стало хитом Интернета и вызвало бурные споры в социальных сетях.

Ролик впервые появился на канале "Трудяга таксист" в YouTube. Это личный влог рядового таксиста из Санкт-Петербурга. Водитель нередко выкладывают туда забавные видео из своих рабочих будней. Но запись про пассажиров-извращенцев уже стало одной из самых популярных: за сутки ее просмотрели более 62 000 раз.

Видео начинается просто. Молодые люди, вышедшие из бара на улице Рубинштейна, попросили отвезти их куда-нибудь на Петроградку. После привычных вопросов от таксиста о музыкальных предпочтениях и возможности включить отопление, парочка начала страстно целоваться. От поцелуев молодые люди перешли к петингу и взаимным ласкам. Примерно через 3 минуты девушка уже начала раздеваться и попыталась взобраться на партнера. Все это время таксист наблюдал за действиями странных людей в зеркалах. Парочку не отвлекали даже уточняющие вопросы водителя о направлении поездки.

Однако вся история оборвалась слишком резко. Влюбленные попросили водителя выйти из машины, но он отказался. Шофер предложил людям пройти в отель или ночной клуб, чтобы они смогли там уединиться и продолжить свои утехи. В итоге пара заплатила таксисту 400 рублей и покинула машину.

Видео заканчивается эмоциональным матерным монологом шофера на камеру. Однако эту часть видео канал Piter.TV не публикует.

Видео: YouTube, "Трудяга таксист"