Видео: отчет председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта Выборгского района о ходе дорожного ремонта

Видеоотчет председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации МО "Выборгский район" Сергея Петрова.

Пресс-служба администрации Выборгского района продолжает публиковать видеоотчеты руководителей комитетов и отделов администрации. Сегодня о дорожном ремонте и строительстве рассказал председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации МО "Выборгский район" Сергей Петров.

Работы по восстановлению асфальтового покрытия стартовали в июне. Из областного и местного бюджетов на эти цели была выделена сумма более 130 миллионов рублей.

Уже в июле были закончены ремонты порядка 20 дорог по городу Выборгу, параллельно были объявлены конкурс на ремонты дорог в поселках. <...> За качеством выполнения работ следят две организации: Служба заказчика, а также отдельная сторонняя организация, которая по заявке администрации берет асфальто-бетонную смесь и дает свое специализированное заключение на соответствие и несоответствие асфальто-бетонной смеси. <...> На данный момент не все работы приняты. Подрядным организациям выставлены претензии, они обязаны устранить все недочеты. - Сергей Петров

В настоящее время ведется работа по формированию списка адресов на предстоящий ремонт в 2019 году.

По поручению главы администрации основной акцент в следующем году будет на ремонт дорог в микрорайонах города Выборга. - Сергей Петров

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"