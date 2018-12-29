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Видео: полицейские задержали наркомана-насильника в одном носке

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Он изнасиловал около лифта 14-летнюю школьницу и не успел сбежать с места преступления.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы в Москве. Видео с его задержанием опубликовало издание "Московский Комсомолец".

Происшествие случилось в субботу, 16 февраля на северо-западе Москвы, в одном из домов на улице Народного Ополчения. По предварительной информации, мужчина (24 года) подкараулил девочку, когда она садилась в лифт. Он заставил подняться ее на 9 этаж, где избил и изнасиловал несовершеннолетнюю. Он находился под воздействием наркотиков. Насильник хотел отобрать мобильник у школьницы, но его спугнули жильцы дома. При попытке побега он оставил на месте джинсы, обувь, носок и нижнее белье. У соседнего дома наркомана-насильника задержали полицейские.

Видео задержания полуголого мужчины попало на камеры видеонаблюдения. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, он находится под стражей.

Фото и видео: Московский Комсомолец 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: изнасилование, наркоман, педофил
Категории: Лента новостей, Новости России,

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