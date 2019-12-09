Видео: на торжественно-траурной церемонии в поселке Каменка 80-летняя Мира Костышина перезахоронила своего отца

Он погиб в начале советско-финской войны в 1939 году. Дочь погибшего солдата смогла отыскать останки только в этом году.

В субботу, 30 ноября, в поселке Каменка прошла торжественно-траурная церемония, приуроченная к 80-летию начала советско-финской войны. На ней захоронили останки 192-ух солдат красной армии, найденных поисковыми отрядами.

Мероприятие посетила 80-летняя женщина Мира Костышина. Она долгое время искала захоронение отца, погибшего в самом начале советско-финской войны, в 1939 году.

Мы давно искали место захоронения моего отца. Он погиб в 1939 году и был захоронен в поселке Бобошино. Мы очень долго искали это село, но, к сожалению, очень поздно узнали, что оно переименовано в Каменку. Мы узнали об этом в 2009 году и тут-же приехали в поселок, что бы попытаться найти могилу. Мы связались с поисковиками, и они сказали нам, что солдатское кладбище от госпиталя было закатано под асфальт поделилась воспоминаниями Мира

Здесь также живет мой брат. Он совсем недавно услышал, что в поселке вскрыли те самые солдатские могилы, и, что их хотят перезахоронить. Таким образом мы вчера (29 ноября прим.ред) прилетели сюда из Риги рассказала дочь погибшего солдата

Солдатские могилы были найдены благодаря совместной работе поисково-спасательных отрядов и администрации Выборгского района. На протяжении двух месяцев поисковые отряды "Советский патриот" и "Красный выборжец" проводили поисковые операции на госпитальном захоронении. С 5 октября по 25 ноября отрядам удалось достать 159 останков погибших во время войны солдат красной армии.

Ранее мы сообщали, что в Выборге состоялись награждения ко Дню неизвестного солдата.

Видео: Piter.TV