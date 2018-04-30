Видео: на проспекте Науки неизвестные за шиворотом вынесли из магазина продукты питания

Четверо преступников организованно обокрали продуктовый магазин, забрав с собой палки колбасы и сыр.

В Калининском районе неизвестные грабители придумали действенный способ кражи из магазина. Воры научились незаметно складывать продукты за шиворот, что никто из персонала об этом не догадывался. Новый метод выноса товара мимо кассы был опробован в заведении по проспекту Науки. Об инциденте сообщили через социальные сети сотрудники пострадавшего универсама.

Преступники попали на записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что взрослые мужчины, убедясь, что на них никто не смотрит, без зазрения совести прячут под одеждой продукты.

Петербуржцы не встали на сторону работников. некоторые ругают охрану заб бездействие, другие нападают на руководство магазина, которое сэкономило на специальных наклейках с чипами, которые бы засигналили при выходе из помещения.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

