Видео: на площади Выборгских полков прошел митинг ко дню 75-ой годовщины освобождения Выборга

В процессе митинга каждый из присутствующих отдал дань памяти погибшим героям минутой молчания.

Вчера, во вторник, двадцатого июня, на площади Выборгских полков прошел митинг ко дню 75-ой годовщины освобождения Выборга. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Участниками мероприятия стали ветераны, родственники погибших моряков, военнослужащие, представители районной администрации, депутаты, а также жители города. Среди почетных гостей мероприятия был ветеран Великой Отечественной войны Александр Михайлович Пагаев, а также глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Среди участников мероприятия также были местные жители, как взрослые, так и школьники, и гости Выборга. В процессе митинга каждый из присутствующих отдал дань памяти погибшим героям минутой молчания.

После чего собравшиеся отправились в традиционный памятный поход на "Транзундский рейд". В процессе которого провели митинги у памятных знаков десантникам и десанту в поселке Советский и городе Высоцке.

Виедо: Piter.TV