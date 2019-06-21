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Видео: на площади Выборгских полков прошел митинг ко дню 75-ой годовщины освобождения Выборга

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В процессе митинга каждый из присутствующих отдал дань памяти погибшим героям минутой молчания. 

Вчера, во вторник, двадцатого июня, на площади Выборгских полков прошел митинг ко дню 75-ой годовщины освобождения Выборга. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV. 

Участниками мероприятия стали ветераны, родственники погибших моряков, военнослужащие, представители районной администрации, депутаты, а также жители города. Среди почетных гостей мероприятия был ветеран Великой Отечественной войны Александр Михайлович Пагаев, а также глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. 

Среди участников мероприятия также были местные жители, как взрослые, так и школьники, и гости Выборга. В процессе митинга каждый из присутствующих отдал дань памяти погибшим героям минутой молчания. 

После чего собравшиеся отправились в традиционный памятный поход на "Транзундский рейд". В процессе которого провели митинги у памятных знаков десантникам и десанту в поселке Советский и городе Высоцке.

Виедо: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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