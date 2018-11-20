Видео, где дайвер из Чехии плывет под прозрачным льдом озера, поразило Сеть

Фридайвер проплыл десять метров между специально прорубленными прорубями.

Фридайвер (подводное плавание с задержкой дыхния) Петр Капоун из Чехии проплыл десять метров подо льдом озера Милада. Видео очаровало многих пользователей, так как лед был абсолютно прозрачным и все было прекрасно видно. Об этом сообщает ViralHog.

Петр Капоун проплыл десять метров между специально прорубленными прорубями. Мужчина погрузился под воду без спецкостюма, в одних плавках. Видео получилось особенным, благодаря таким хорошим погодным условиям и прозрачному льду.

Фото и видео: ViralHog/ Youtube