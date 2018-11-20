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Видео, где дайвер из Чехии плывет под прозрачным льдом озера, поразило Сеть

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Фридайвер проплыл десять метров между специально прорубленными прорубями.

Фридайвер (подводное плавание с задержкой дыхния) Петр Капоун из Чехии проплыл десять метров подо льдом озера Милада. Видео очаровало многих пользователей, так как лед был абсолютно прозрачным и все было прекрасно видно. Об этом сообщает ViralHog.

Петр Капоун проплыл десять метров между специально прорубленными прорубями. Мужчина погрузился под воду без спецкостюма, в одних плавках. Видео получилось особенным, благодаря таким хорошим погодным условиям и прозрачному льду.

Фото и видео: ViralHog/ Youtube 

 

 

 

 

Теги: озеро милад, фридайвер, чехия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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