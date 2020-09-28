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Видео: на Южном рынке в Выборге прошла традиционная выставка-ярмарка

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Ярмарка собрала участников не только из Выборгского района, но и из других районов Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Нижегородской, Ростовской областей и Краснодарского края.

В Выборге прошла ежегодная осенняя выставка-ярмарка. В этом году она отметила свое 20-летие. На Южном рынке жители и гости города могли приобрести не только натуральную и здоровую продукцию местных и приезжих производителей, но и товары для владельцев частного подворья.

В этом году на участие в ярмарке подали заявки более 200 предпринимателей из Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Нижегородской, Ростовской областей и Краснодарского края.

По словам местных властей, несмотря на пандемию, ситуация в сфере бизнеса стабилизируется  отмечается рост выручки и товарооборота. Данные показатели догоняют прошлогодние. Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области отметила, что предприятия Ленинградской области в числе тех, которые сохранили численность работников. 

Второй год реализуется проект по поддержке малого и среднего бизнеса. В связи с нынешней ситуацией все меры поддержки были очень востребованы. 1,5 млрд рублей из бюджета Ленобласти и из федерального бюджета были направлены на поддержку предпринимателей. 

Светлана Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Также Светлана Нерушай отметила, что дополнительно осуществляются социальные меры поддержки для предпринимателей. Самозанятым и частным предпринимателям Комитет по социальной защите населения Ленинградской области выплачивал пособия. 
 

Теги: выборг, ярмарка
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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