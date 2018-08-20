Видео: на Приморском шоссе петербуржцы из машины на полном ходу открыли двери другого авто

Поведение молодых людей могло стать причиной аварии на дороге, но все обошлось благополучно.

В Приморском районе Петербурга неизвестные экстремалы попытались на полном ходу автомобиля открыть двери проезжающего соседнего транспортного средства. Инцидент произошел 19 августа около половины девятого вечера. Об этом сообщили очевидцы событий.

Два молодых человека на Приморском шоссе около здания "Лахта-центр" высунулись из окон машины, чем уже создали опасную ситуацию на дороге. Однако, этого злоумышленникам показалось мало: они поставили перед собой задачу помешать одному из участников движения управлять собственной машиной. Хулиганы а протяжении некоторого участка дороги систематически пытались открыть дверцу автомобиля, несмотря на протесты находившегося за рулем шофера. Последнему несколько раз приходилось бить по рукам молодежь. Однако, как отмечают свидетели событий, преступники все же смогли выполнить задание.

Ситуация попала на камеру мобильного устройства петербуржца, который двигался вслед за нарушителями.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб