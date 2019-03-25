Видео: комментарий работника соцзащиты по ситуации с живущим в машине мальчиком из Выборга

Родители подростка не открыли дверь сотрудникам.

Работники соцзащиты в Выборге взяли на жесткий контроль ситуацию с живущим в машине мальчиком. Комментарий касательно сложившейся ситуации дала Piter.TV руководитель выборгского центра соцзащиты Наталья Беленова.

По ее словам, до сегодняшнего момента никаких сигналов не поступало в ведомство о том, что в семье сложная ситуация.

Никита действительно состоит у нас в центре социальной защиты. Сначала как ребенок инвалид, теперь как инвалид с детства. Получает семья поддержку в соответствии с действующим законодательством отмечает Наталья Беленова

Сотрудники центра прибыли по адресу, где проживает семья мальчика, но дверь им никто не открыл. Беленова заверила, что соцзащитники будут пробовать связаться с ними.

Кроме того, специалисты выяснили, что в районную полицию было уже обращение по поводу мальчика. По данному адресу участковый проводил беседу, в ходе которой выяснил, что Никита уже помирился с мамой.

Напомним, что ранее в СМИ была информация о том, что в Выборге мать отказалась от свого 22-летнего сына из-за его инвалидности. Молодой человек вынужден ночевать на улице или в заброшенных машинах.

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Видео:Piter.TV