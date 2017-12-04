Видео из Владивостока: Полиция устроила погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя сбившего девушку

В сети опубликовали видео погони за нарушителем, который сбил девушку и скрылся с места ДТП.

Под Владивостоком накануне, 3 декабря, водитель на "Тойоте Приус" сбил девушку и скрылся с места ДТП.

Полиция на УАЗ пустилась в погоню за нарушителем и виновником аварии. Задержать мужчину удалось на улице Полетаева, когда сотрудники полиции открыли огонь. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшей девушке оказана первая необходимая помощь. От госпитализации она отказалась. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Накануне вечером, 3 декабря, в Москве на Алтуфьевском шоссе водитель в состоянии опьянения сбил на переходе семью с трехлетним малышом и скрылся с места аварии. Его задержал и вернул на место ДТП неравнодушный очевидец трагедии. Ребенок от полученных травм скончался в больнице. Piter/TV опубликовал видео наезда и сообал подробности трагедии.

Видео и фото: Instagram/vlcrime.ru