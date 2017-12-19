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Видео из Вашингтона: При падении пассажирского поезда с моста на автодорогу пострадало более 100 человек

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Появилась уточненная информация о погибших и пострадавших.

Накануне, 18 декабря, в американском штате Вашингтон произошла серьезная железнодорожная авария, в которой несколько человек погибли и более 100 человек получили травмы.

Скоростной поезд сошел с рельс, когда он двигался по мосту над автомобильной магистралью. Упав, вагоны задели и автомобили, которые в этот момент были под железнодорожным мостом. К утру сегодняшнего дня появились уточненные данные о погибших и пострадавших. Сообщается, что три человека погибли (ранее была информация о 6 погибших) и более 100 человек были доставлены в больницы с травмами различной тяжести. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти ведут расследование причин аварии.

Видео: Twitter 

Теги: в мире , вашингтон , поезд упал , сошел с рельс
Категории: Мировые новости ДТП Происшествия Лента новостей

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