Видео из Вашингтона: При падении пассажирского поезда с моста на автодорогу пострадало более 100 человек

Появилась уточненная информация о погибших и пострадавших.

Накануне, 18 декабря, в американском штате Вашингтон произошла серьезная железнодорожная авария, в которой несколько человек погибли и более 100 человек получили травмы.

Скоростной поезд сошел с рельс, когда он двигался по мосту над автомобильной магистралью. Упав, вагоны задели и автомобили, которые в этот момент были под железнодорожным мостом. К утру сегодняшнего дня появились уточненные данные о погибших и пострадавших. Сообщается, что три человека погибли (ранее была информация о 6 погибших) и более 100 человек были доставлены в больницы с травмами различной тяжести. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти ведут расследование причин аварии.

Видео: Twitter