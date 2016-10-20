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Видео из Сочи: Возле аэропорта в результате ДТП иномарку разорвало на две части

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В сети появились фотографии и видео с места жуткой аварии, которая произошла накануне вечером возле Сочинского аэропорта под Адлером.

Жуткая авария произошла около 10 часов вечера накануне, 24 октября, по дороге к Сочинскому аэропорту в Адлере.

По предварительным данным на автодороге столкнулись "БМВ" и "Мерседес". В результате мощного удара одну из иномарок разорвало на две части. На опубликованных кадрах видео с места аварии, что части автомобиля находятся в нескольких метрах друг от друга. Сообщается, что в этой аварии все чудом остались живы. С тяжелыми травмами два человека были госпитализированы в больницу.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: Instagram/chp_krd

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Туапсе Адлер Сочи | Краснодар

Теги: адлер , видео , дтп , новости регионов , новости сочи , разорвало на части
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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