Видео из Сочи: Возле аэропорта в результате ДТП иномарку разорвало на две части

В сети появились фотографии и видео с места жуткой аварии, которая произошла накануне вечером возле Сочинского аэропорта под Адлером.

Жуткая авария произошла около 10 часов вечера накануне, 24 октября, по дороге к Сочинскому аэропорту в Адлере.

По предварительным данным на автодороге столкнулись "БМВ" и "Мерседес". В результате мощного удара одну из иномарок разорвало на две части. На опубликованных кадрах видео с места аварии, что части автомобиля находятся в нескольких метрах друг от друга. Сообщается, что в этой аварии все чудом остались живы. С тяжелыми травмами два человека были госпитализированы в больницу.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: Instagram/chp_krd

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Туапсе Адлер Сочи | Краснодар