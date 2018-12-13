Видео из США: 8-летний мальчик спас себя и сестру из угнанной машины

Момент спасения попал на камеру наблюдения.

В Огайо, США 8-летний мальчик спас себя и 10-летнюю сестру из угнанной машины.

Сообщается, что бабушка с внуками привезли в больницу бабушкину подругу. Бабушка отлучилась на минутку, чтобы проводить пожилую женщину до двери в больницу, дети остались в машине. Это заметил 24-летний преступник, запрыгнул в машину и поехал. Младший брат открыл дверь и хотел вместе с сестрой выпрыгнуть из машины, но угонщик схватил девочку за кофту. Мальчик отбил сестру у мужчины, а затем они вместе выпрыгнули из машины. Бабушка пыталась догнать машину, но не смогла.

Вскоре полиция задержала преступника. Он находится в полиции, ему вменяется угон автомобиля и покушение на похищение детей. Мальчика полицейские провозгласили героем.

Видео: YouTube/Buckleup Daily ربط حزام الأمان