Видео из Приморья: В Артеме во время пожара огонь уничтожил 8 квартир

В сети появились новые видео и фото с места происшествия.

Сегодня ночью, 6 февраля, в Артеме Приморского края в многоэтажном доме разгорелся сильный пожар.

Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт службы спасения в 2 часа 33 минуты. Огонь возник в 7-этажном жилом доме по адресу улица Кооперативная, 4. По некоторым данным, огонь возник на жилой мансардной части дома. Пламя быстро распространилось на соседние квартиры верхних этажей. Жильцы всего дома были срочно эвакуированы. Часть жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, а 45 жильцам помогли покинуть горящее здание огнеборцы. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил 8 квартир. 25 человек остались без крова.

С огнем удалось справиться спустя 6 часов. Оставшиеся без жилья люди размещены в физкультурно-оздоровительном центре города Артём. Для них организовано горячее питание. Сейчас в доме работают специалисты.

Видео: YouTub/Алексей Бура, Тамара Рыжкова, Наталья Пальцева

Фото: Вконтакте