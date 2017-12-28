Видео из Петропавловска-Камчатского: Дед Мороз и Снегурочка чуть не сожгли городскую елку

В ледовом городке Петропавловска-Камчатского в новогоднюю ночь загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Празднующие горожане потушили украшение и спасли городскую елку.

Еще одно незапланированное огненное шоу произошло в ледовом городке Петропавловска-Камчатского. Вечером 31 декабря в праздничном городке загорелись светящиеся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Предположительно, причина в коротком замыкании.

Фигуры стояли около большой искусственной ели. На тушение фигур бросились все отдыхающие горожане. В ход сначала шел снег, которым забрасывали огонь. Затем принесли огнетушители, которые помогли "успокоить" сказочных персонажей. Пожар потушили до приезда МЧС. Как сообщает портал Кам24, мэрия города заверила, что все новогодние мероприятия пройдут по расписанию.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Южно-Сахалинске сгорела елка на центральной площади.

Видео: Youtube / Камчатка