Видео из Елисейского дворца: Пес Макрона помочился на камин во время заседания

Во время заседания правительства в золотом зале Елисейского дворца пес по кличке Немо с невинным видом справил нужду на камин, чем вызвал смех и сорвал заседание.

Интернет облетело курьезное видео из Елисейского дворца, на котором Немо справил нужду на камин в одном из залов Елисейского дворца.

Этот забавный инцидент произошел во время встречи французского Президента Эммануэля Макрон с министрами. Когда один из присутствующих рассказывал президенту об инвестициях в бедные районы страны, сзади раздалось журчание возле камина. Присутствующие обернулись и увидели, что пес по кличке Немо справляет нужду с невинным видом. Раздался смех. Когда госсекретарь при министре консолидации территорий страны Жюльен Денорманди поинтересовался у президента, часто ли происходит подобное. Президент ответил, что это присутствующие вызвали у его пса совершенно нетипичное поведение.

Немо появился в Елисейском дворце летом нынешнего года. Э.Макрон со своей супругой Бриджит взяли пса из приюта и дали ему кличку Немо, в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Немо помесь лабрадора и грифона. Что послужило такой "мокрой" выходки собаки, или приютское прошлое или действительно на него так подействовала речь министров остается только догадываться.

Видео: YouTube/Guardian Wires