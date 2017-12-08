Видео из Мурманска: Внедорожник на полном ходу врезался в остановку с людьми

В социальных сетях появилось видео и фото с места происшествия на улице Беринга в Мурманске.

Сегодня днем, 8 декабря, внедорожник врезался в остановку с людьми.

ДТП произошло в районе полудня. По предварительным данным водителю "Тойота Лэнд Крузер" стало плохо с сердцем, на какое-то время он потерял сознание и вылетел с проезжей части на тротуар к остановке общественного транспорта. Автомобиль проехал по тротуару и протаранил ларек микрозаймов. По разным данным в ДТП пострадало от 2х до 4х человек. Всем им оказана медицинская помощь. Госпитализация им не потребовалась. Водитель внедорожника отправлен в больницу с подозрением на сердечный приступ.

ГИБДД уточняет все подробности и обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ВК, Мурманск ДТП ЧП