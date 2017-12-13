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Видео из Москвы: Молодая девушка не справилась с управлением, вылетела в Яузу и погибла

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В сети появилось новое видео с места трагедии и фотографии от очевидцев.

Сегодня утром, 12 февраля, автомобиль "Киа" пробил ограждение на  Андроньевской набережной.

По предварительным данным, около 8 часов утра водитель не справился с управлением автомобиля,  машина пробила ограждение и упала в Яузу. К сожалению, водитель не смог выбраться из автомобиля и погиб. На месте происшествия работали спасатели и водолазы. Машину  вместе с водителем подняли на берег. В социальных сетях очевидцы сообщили, что за рулем "Киа" была молодая девушка.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, Андрей Яковлев

Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

 

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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