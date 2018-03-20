Видео из Липецка: Пьяный депутат, лишенный прав, на мопеде пытался удрать от полиции, но упал в грязь

В сети опубликовано видео погони за пьяным депутатом одного из сельских поселений Липецкой области.

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении одного из депутатов сельского поселения Тербунского района, который обвиняется за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Следствию удалось установить, что 3 июля 2017 года обвиняемый в алкогольном опьянении двигался по дороге на мопеде. На призыв сотрудников ДПС остановиться бросился наутек. Пьяный депутат свернул на проселочные дороги, а затем к лесу, уходя от погони, но не справился с управлением и упал в грязь. От медицинского освидетельствования обвиняемый отказался. При проверки "истории" нарушителя оказалось, что в 2016 году он был пойман пьяным за рулем, но также отказался от медицинского освидетельствования. В тот раз мужчина отделался штрафом в 30 тысяч рублей и лишился прав на 1,5 года.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый, отрицая употребление алкоголя перед тем, как сел за руль мопеда, выдвинул свою версию произошедшего. Однако к его доводам следствие отнеслось критически и расценило, как способ избежать установленной законом ответственности, а также опровергло их собранными доказательствами, среди которых показания свидетелей, результаты очных ставок, а также запись видеорегистратора из салона патрульного автомобиля. СУ СК РФ по Липецкой области

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление законом предусматривает лишение свободы на срок до 2х лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3х лет.

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации