Видео из Красноярска: "Скорая" сбила мужчину, а затем увезла его в больницу

В сети появилось видео наезда автомобиля скорой помощи на мужчину и его последствий с камеры видеонаблюдения.

В сети опубликовали видео ДТП, которое произошло накануне утром, 13 ноября, на одной из улиц Красноярска.

ДТП произошла приблизительно в 10 часов 40 минут на проспекте Красноярский Рабочий. Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте. Он благополучно успел проскочить одну полосу перед носом легковой иномарки в довольно плотном потоке. После чего он выбежал на следующую полосу, где ехала "скорая". Водитель неотложной помощи не успел вовремя среагировать и сбил пешехода, после чего затормозил.

Мужчине на месте была оказана первая помощь, а затем на этой же "скорой" его с травмами госпитализировали в больницу. В социальных сетях пользователи резко осудили мужчину-пешехода.

Видео: YouTube/ kraschp ( http://axioma.tv)