Видео из Краснодара: В центре города загорелся полицейский УАЗ с задержанным внутри

Опубликовано видео с места происшествия на пересечении улиц Октябрьская и Северная.

Страшное происшествие произошло накануне днем, 25 декабря, в Краснодаре на пересечении улиц Октябрьская и Северная.

Приблизительно в 14 часов 25 минут в полицейском УАЗ возник пожар. Очевидцы сообщают, что огонь возник в середине салона и быстро распространился на весь автомобиль. Люди слышали крики о помощи, а потом увидели, что сзади открыли дверь и оттуда вывели задержанного. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал.

Вероятной причиной возгорание, стало замыкание электропроводки.

Видео и фото: Instagram/ ghestkrd