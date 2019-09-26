"Груды золота": Китайский чиновник-коррупционер прятал в подвале дома 13,5 тонн золота

Нажитое нечестным путем из дома бывшего чиновника вывозили несколькими военными грузовиками. Самого коррупционера ждет смертная казнь.

В Китае арестован бывший мэр городского округа Ганьчжоу Чжан Ци. 57-летний чиновник подозревается в коррупции.

Будучи на посту мэра Чжан Ци любил повторять, что честность его главное преимущество. Потом чиновник был заподозрен в коррупции и незаконных сделках. При расследовании у него была обнаружена роскошная недвижимость, много миллиардные счета в зарубежных банках, а в подвале дома полицейских ждали настоящие сокровища. Только золотых слитков было 13,5 тонн. Кроме того были найдены огромные суммы наличности и драгоценности.

Нажитое нечестным путем из дома чиновника вывозили несколько военных грузовиков. Самого бывшего мэра ждет смертная казнь.

Видео: Twitter/猪血旗下