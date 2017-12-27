Видео из Египта: У пирамид встретились самый высокий мужчина и самая маленькая женщина планеты

В Египте состоялась встреча сразу двух рекордсменов Книги Гиннеса.

Зарубежные СМИ сообщают, что в Египте возле знаменитых пирамид встретились два рекордсмена Книги рекордов Гиннеса: самый высокий мужчина планеты и самая низкорослая женщина. Они были приглашены поучаствовать в акции по привлечению туристов.

Самый высокий мужчина в мире 35-летний Султан Кесен фермер из Турции. У мужчины опухоль гипофиза, из-за которой организм вырабатывает слишком много гормонов роста. Его рост 251 см. Самая маленькая женщина планеты- 24-летняя Джоти Амджи из Индии. Ее рост составляет всего 62 сантиметра. Причина ее столь маленького роста наследственная генетическая болезнь аходроплазия, которая приводит к карликовости из-за недоразвития костной системы. Девушка ведут активный образ жизни. Она участвует в различных шоу и снимается в кино.

На опубликованных кадрах фото и видео маленькая Джоти едва доходит до колена Султану. И даже в сидячем положении парень выше стоящей Джоти. Несмотря на свои особенности эти двое пример жизнелюбия и обаяния.

Фото: @MetroUK

Видео: Facebook/NowThis; YouTube/News Letters