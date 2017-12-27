Видео из Барнаула: Пьяный мужчина без прав на чужой машине устроил ДТП и уехал с места происшествия

В сети опубликовано видео погони сотрудников полиции за нарушителем.

Накануне вечером, 25 января, на проспекте Ленина очевидцы наблюдали погоню полиции за виновником аварии, который уехал с места ДТП.

Авария произошла около 11 часов вечера в центре города. Мужчина на "Митсубиси Лансер" совершил столкновение с другим автомобилем на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, после чего поехал дальше. Информацию о происшествии передали по рации и к месту происшествия были стянуты дополнительные силы. Полиция организовала погоню за нарушителем. Уходя от погони водитель врезался в ограждение и был затем задержан правоохранителями. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, но пройти тест на алкоголь он отказался.

Как выяснилось, у мужчины вовсе нет водительских прав и машина вовсе не его. В социальных сетях появилась информация, что автомойщик решил прокатить девушку на машине и взял авто одного из клиентов автомойки. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: ВК, Natali Fox

Видео: ВК, Денис Бутырский