Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 9:09
0
MShaffter
371
Код вставки плеера

Видео из Барнаула: Пьяный мужчина без прав на чужой машине устроил ДТП и уехал с места происшествия

0
 
 

В сети опубликовано видео погони сотрудников полиции за нарушителем.

Накануне вечером, 25 января, на проспекте Ленина очевидцы наблюдали погоню полиции за виновником аварии, который уехал с места ДТП.

Авария произошла около 11 часов вечера в центре города. Мужчина на "Митсубиси Лансер" совершил столкновение с другим автомобилем на пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя, после чего поехал дальше. Информацию о происшествии передали по рации и к месту происшествия были стянуты дополнительные силы. Полиция организовала погоню за нарушителем. Уходя от погони водитель врезался в ограждение и был затем задержан правоохранителями. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, но пройти тест на алкоголь он отказался. 

Как выяснилось, у мужчины вовсе нет водительских прав и машина вовсе не его. В социальных сетях появилась информация, что автомойщик решил прокатить девушку на машине и взял авто одного из клиентов автомойки. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: ВК, Natali Fox

Видео: ВК, Денис Бутырский

Теги: барнаул , видео погони , жесть , новости россии , пьяный за рулем
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5