Видео из Аргентины: Мать сняла на видео, как молния ударила в ее сына

Ребенок по счастливой случайности не пострадал.

В интернете появилось видео из Аргентины, в котором женщине случайно удалось снять разряд молнии, который чуть не погубил ее ребенка.

На опубликованных кадрах ребенок в шлепках, ветровке и с зонтом в руке играется под сильной струей воды из водосточной трубы во время сильного ливня. Когда ребенок изрядно промок и ему надоело стоять под водостоком, он направился вглубь двора. И в этот момент молния ударила в зонт в руке мальчика. Женщина закричала и прекратила съемку.

В СМИ сообщается, что 12-летний сын Каролины Котур не пострадал.

Видео:YouTube/Misiones Online