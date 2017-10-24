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Видео из Аргентины: Мать сняла на видео, как молния ударила в ее сына

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Ребенок по счастливой случайности не пострадал.

В интернете появилось видео из Аргентины, в котором женщине случайно удалось снять разряд молнии, который чуть не погубил ее ребенка.

На опубликованных кадрах ребенок в шлепках, ветровке и с зонтом в руке играется под сильной струей воды из водосточной трубы во время сильного ливня. Когда ребенок изрядно промок и ему надоело стоять под водостоком, он направился вглубь двора. И в этот момент молния ударила в зонт в руке мальчика. Женщина закричала и прекратила съемку.

В СМИ сообщается, что 12-летний сын Каролины Котур не пострадал. 

 

Видео:YouTube/Misiones Online

Теги: аргентина , в мире , видео , необычное , удар молнии
Категории: Происшествия Мировые новости Лента новостей

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