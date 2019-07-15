Участники выборгского бального общества исполнили танцы XX века на фестивале "Дачные сезоны в Монрепо"

Каждый танцор самостоятельно придумал свой костюм-стилизацию дачной моды минувшей эпохи. Помимо бальных танцев посетители фестиваля также смогли попробовать на веранде ароматный чай из самовара с баранками.

В минувшую субботу, 12 июля, в Выборгском музее заповеднике "Парк Монрепо" состоялся ежегодный летний фестиваль "Дачные сезоны в Монрепо". На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Участниками фестиваля стал коллектив выборгского бального общества. Именно они погрузили гостей торжества в атмосферу XX века. Каждый танцор самостоятельно придумал свой костюм-стилизацию дачной моды минувшей эпохи.

Помимо бальных танцев посетители фестиваля также смогли попробовать на веранде ароматный чай из самовара с баранками.

Видео: Piter.TV