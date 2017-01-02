Видео: В Москве школьники катаются на лыжах по траве, а на Кубани дети тюбинги катают по асфальту

В сети опубликовали видео, как дети без снега катаются на лыжах и тюбингах.

По сети разлетелись видео, где дети при отсутствии снега катаются на снежных "видах транспорта".

Сегодня, 27 декабря, по соцсетям и СМИ разлетелось видео, которое было снято в Московском районе Митино на спортплощадке школы №1747. На опубликованных кадрах дети скользят по зеленой траве на лыжах. Рядом ходит взрослый мужчина, возможно тренер. Директор учебного заведения сообщила, что доступ на спортивную площадку с 16 часов свободный, а дети данной школы проводят уроки физкультуры в классах, согласно с предписанием Роспотребнадзора. За порчу имущества (газона) руководство заведения собирается пожаловаться в полицию.

Следом за этим видео в соцсетях появилось еще одно занимательное видео. В этот раз видео было снято на Кубани. Во дворе многоэтажного дома два маленьких ребенка катались на тюбинге по асфальту. Один ребенок сидит в тюбинге, а девочка постарше волочит его, падает, тянет, но все-таки сдвигает с места.

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Видео: HUE