  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
350
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: В Москве пенсионерку жестко избил мужчина с собакой

0 0

В сети опубликовано видео нападения мужчины на пожилую женщину.

В вечернее время мужчина-собачник избил пожилую женщину.

Женщина выгуливала свою собаку, когда подбежала еще одна псинка. Животные сцепились между собой, женщина попыталась разнять собак и даже упала. После того как удалось подняться к ней подбежал владелец второй собаки, толкнул женщину на асфальт. А затем несколько раз ударил в область головы и лица. А потом спокойно ушел с места ЧП, унося свою собаку под мышкой.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Мужчину нашли.

Видео: Петровка 38

Теги: жесть, избил бабушку, избил пенсионерку, новости москвы, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Оставить комментарий