Видео: В Москве пенсионерку жестко избил мужчина с собакой

В сети опубликовано видео нападения мужчины на пожилую женщину.

В вечернее время мужчина-собачник избил пожилую женщину.

Женщина выгуливала свою собаку, когда подбежала еще одна псинка. Животные сцепились между собой, женщина попыталась разнять собак и даже упала. После того как удалось подняться к ней подбежал владелец второй собаки, толкнул женщину на асфальт. А затем несколько раз ударил в область головы и лица. А потом спокойно ушел с места ЧП, унося свою собаку под мышкой.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Мужчину нашли.

Видео: Петровка 38