Видео: Мастер отдела очистки МУП "Комбинат благоустройства" прокомментировал весеннюю уборку в парках Выборга

Помимо парка, уборочные работы ведутся на территории всего города: очищаются трассы, пешеходные дорожки, парки и скверы, придомовые территории, городские площади и близлежащие к городу территории.

Александр Юдин, мастер отдела очистки МУП "Комбинат благоустройства", дал комментарий журналистам Piter.TV по поводу весенней уборке в центральном парке Выборга. Как отметил эксперт, уборка в парке осуществляется усиленными темпами, так как после зимнего периода под слоями снега скопилось много грязи и мусора.

В основном, стараемся задействовать в уборке сквера как можно больше людей. Намерены как можно раньше закончить все работы, так как по парку гуляет множество людей, в том числе матерей с малышами, беременных женщин, стариков. Александр Юдин, мастер отдела очистки МУП "Комбинат благоустройства"

Помимо парка, уборочные работы ведутся на территории всего города: очищаются трассы, пешеходные дорожки, парки и скверы, придомовые территории, городские площади и близлежащие к городу территории.

Видео: Piter.TV