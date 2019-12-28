Видео: Глава МО "Город Выборг" Дмитрий Никулин поздравил выборжцев с новым годом

Глава муниципального образования "Город Выборг" Дмитрий Никулин поздравил горожан и жителей района с наступающим 2020 годом.

Дорогие выборжане и жители Выборгского района. От души поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Оглядываясь назад, хочется отметить, что год был для всех разным, но в целом для Выборга и района он был позитивным. В уходящем году мы участвовали с вами в обсуждении благоустройства общественных пространств. Я бы хотел поблагодарит жителей города за их активное участие, активную социальную позицию: кто-то работал с подрядчиками, кто-то давал советы или принимал участие в обсуждениях. Я уверен, что без нашей совместной работы некоторые из проектов не были бы реализованы.

Если говорить о следующем годе - он будет особенным. Выборг будет отмечать юбилей победы в Великой Отечественной войне, а также десятилетие призвания Выборгу статуса "Город воинской славы".

Дорогие выборжане, пусть в этот год сбудутся все ваши надежды и мечты. Пусть 2020 год подарит вам спокойствие, мир и благополучие вашим семьям. С наступающим новым годом.

Дмитрий Никулин, глава МО "Город Выборг".