Эксклюзивный аудио-комментарий от очевидца о взрыве СВУ в Таганроге: у мужчины не было руки и лица

Очевидец рассказал, что труп мужчины лежал без руки, а рядом находилось взрывное устройство.

Сегодня, 28 февраля, в Таганроге в жилом доме на улице произошёл взрыв. Ранее сообщалось, что была информация о том, что взрыв, предположительно, произошёл из-за газа.

Однако Piter.TV публикует экслюзивный аудио-комментарий от очевидца происшествия. Девушка рассказывает, что после взрыва сотрудники специальных служб провели эвакуацию жильцов дома. После проверки им разрешили вернуться в свои квартиры, во время чего девушка в подъезде увидела труп мужчины.

Двери не было, он лежал в коридоре в руке с какой-то хренью, у него не было руки, она в отдельном месте, лица вообще нет. Он видимо к лицу поднес. Рассказывет очевидец

Девушка описывает подробности происшетсвия, а также рассказывает предысторию, которая, возможно, сподвигла мужчину на такой поступок.

Также на видео можно заметить, как из подъезда на носилках выносят труп мужчины.

Известны такие подробности, что мужчина, играя в домино с друзьями, в нетрезвом состоянии постоянно говорил, "что хочет умереть, готовит план как умереть".

По данным Piter.TV, погибшим является 62-летний Владимир Лавров. Часто употреблял алкоголь.

Сегодня, 28 февраля, Лавров ушел утром куда-то из дома, в 11 утра вернулся домой уже пьяный и закрылся. Жена в это время мыла подъезд. Внезапно она услышала хлопок, вызвала полицию. Дверь вскрыли - он там с травмами, с повреждениями рук и развороченным лицом уже мертвый. Взорвалось безоболочное СВУ неизвестного, пока, происхождения. От взрыва закоптились обои, копоть взяли на экспертизу. Будут выяснять что за вещества. Рассказывает источник Piter.TV

Видео: Piter.TV