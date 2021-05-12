Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы

С 10:00 (мск) на маршруте гумкоридора будет действовать режим тишины.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей из Сум до Полтавы. Ее видеообращение было опубликовано в Facebook.

По словам Верещук, гумкоридор был согласован с Минобороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного креста. Сегодня, 8 марта, с 10:00 (мск) на маршруте будет действовать режим тишины. По нему будет отправлена колонна с гуманитарным грузом для мирных жителей.

Маршрут гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Ранее Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались.

Видео: Telegram/Политика Страны