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Вице-премьер Украины заявила об открытии гумкоридоров из Сум до Полтавы

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С 10:00 (мск) на маршруте гумкоридора будет действовать режим тишины.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей из Сум до Полтавы. Ее видеообращение было опубликовано в Facebook.

По словам Верещук, гумкоридор был согласован с Минобороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного креста. Сегодня, 8 марта, с 10:00 (мск) на маршруте будет действовать режим тишины. По нему будет отправлена колонна с гуманитарным грузом для мирных жителей.

Маршрут гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

Ирина Верещук, вице-премьер Украины

Ранее Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались.

Видео: Telegram/Политика Страны

Теги: вице-премьер украины, гуманитарный коридор, ирина верещук, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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