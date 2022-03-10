Вице-премьер Украины заявила об открытии гуманитарных коридоров по семи направлениям

Ирина Верещук назвал маршруты для эвакуации населения.

Украинский вице-премьер заявила об открытии гуманитарных коридоров по семи направлениям на территории страны. Информацией чиновница по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий сообщила на утреннем брифинге с журналистами от 10 марта. Ирина Верещук перечислила маршруты, по которым будет эвакуироваться мирное население.

Хочу сообщить о том, что мы открываем гуманитарные коридоры. Ирина Верещук, вице-премьер Украины

В частности, гуманитарные коридоры обеспечиваются по территориям из Тростянца, Сум и Краснополье в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма до Лозовой. Из Киевской области предусмотрен коридор от населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель.

Зеленский рассказал о вывозе около 35 тыс. человек из Сум, Энергодара и Киевской области.

Фото и видео: YouTube / Телеканал ДОМ