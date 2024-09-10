Вице-премьер Григоренко рассказал о дальнейшей роли ИИ в жизни россиян

Чиновник рассказал о цифровизации общества.

Искусственный интеллект (ИИ) скоро станет столь же привычным в жизни россиян, как и фастфуд. Такое мнение высказал в интервью журналистам "РИА Новостей" российский вице-премьер Дмитрий Григоренко. Чиновник пообщался со СМИ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом власти страны видят необходимость в том, чтобы найти грань допустимого использования технологии в обычной жизни.

Привыкнем. Мы сейчас привыкли к порталу госуслуг, к нажатию в три клика на мобильном телефоне привыкли, к интернету привыкли. Привыкли к тому, что не покупаем книги или газеты. Поэтому и здесь привыкнем. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что в правительстве обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций, возникающий у населения. речь идет о работе не через конкретные услуги, а о наборе или кейсе таких услуг. В качестве примера чиновник привел "Госуслуги".

На портале "Госуслуги" предоставляется порядка 1,5 тыс. различных услуг.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости