Вице-премьер Борисов призвал РФ перейти на дефицитный бюджет и слезть с "нефтяной иглы"

Он отметил, что сейчас не стоит сокращать те ассигнования, которые заложены в бюджете.

Вице-премьер Юрий Борисов призвал Россию перейти на дефицитный бюджет и слезть с "нефтяной иглы". Заявление он сделал на "Иннопром онлайн".

Он считает, что РФ должна перестать гордиться профицитным бюджетом и начинать рисковать и идти на заимствования, так как это, по мнению Борисова, позволит обеспечить более динамичный рост экономики.

Мы должны начинать тратить. Юрий Борисов, вице-премьер России

Он отметил, что сейчас не стоит сокращать те ассигнования, которые заложены в бюджете. Также Борисов заявил, что бизнес в России к высоким темпам роста, поэтому бессмысленно гордиться увеличениями на 1-2%, рост должен быть 5-6%.

Говоря о том, что нужно снижать зависимость экономики от нефти, он заявил, что нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения и волатильности цен на нефть. По словам Борисова, бюджет России готов к тому, чтобы не зависеть от мировых колебаний.

Ранее правительство России раскрыло детали плана по восстановлению экономики.

Видео: Youtube/INNOPROM ONLINE