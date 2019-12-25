Хабек опроверг планы ФРГ добывать сланцевый газ и отказаться от газа России

В Германии не планируют ухудшать экологию из-за проектов по добычи газа.

Немецкий вице-канцлер, министр по вопросам экономики Роберт Хабек опроверг перед журналистами планы ФРГ добывать сланцевый газ, а также отказаться от российского голубого топлива. Соответствующее заявление чиновника опубликовано на сайте местного издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Эксперт уточнил, что добыча в стране сланцевого газа повлечет за собой ухудшение экологической обстановки.

Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим. Роберт Хабек, министр ФРГ

Эмбарго на природный газ из РФ негативно скажется на социальном порядке в Германии. Сейчас у ФРГ есть крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. Немецкие аналитики полагают, что разработка месторождений и получение соответствующих разрешений от государства займут годы.

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Фото: YouTube / Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

