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Вице-губернатор Пикалев официально возглавил совет директоров "ГАТР"
Сегодня, 17:52
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smirenny

Вице-губернатор Пикалев официально возглавил совет директоров "ГАТР"

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Ранее чиновник вошел во состав совета по предложению губернатора.

В среду, 30 декабря, вице-губернатора Валерия Пикалева избрали редседателем Совета директоров АО "ГАТР" (Городского агентства по телевидению и радиовещанию).  Об этом сегодня рассказала пресс-служба Смольного.

Совсем недавно он вошел в состав Совета директоров по предложению губернатора Александра Беглова. Акциями агентства по телевидению и радиовещанию на сто процентов владеет Петербург. 

Вчера вице-губернатор вошел в состав Совета директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию".

Петербуржцы стали реже "забывать" заплатить за проезд в общественном транспорте.

Фото: Pixabay

Теги: вице-губернатор валерий пикалёв, городское агентство по телевидению и радиовещанию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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