Вице-губернатор Пикалев официально возглавил совет директоров "ГАТР"

Ранее чиновник вошел во состав совета по предложению губернатора.

В среду, 30 декабря, вице-губернатора Валерия Пикалева избрали редседателем Совета директоров АО "ГАТР" (Городского агентства по телевидению и радиовещанию). Об этом сегодня рассказала пресс-служба Смольного.

Совсем недавно он вошел в состав Совета директоров по предложению губернатора Александра Беглова. Акциями агентства по телевидению и радиовещанию на сто процентов владеет Петербург.

Вчера вице-губернатор вошел в состав Совета директоров АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию".

Петербуржцы стали реже "забывать" заплатить за проезд в общественном транспорте.

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